Brasil. Operação policial mata 18 pessoas em favela do Rio de Janeiro

Foto: Ricardo Moraes - Reuters

No Rio de Janeiro, uma nova intervenção policial na zona norte da cidade acabou com a morte de 18 pessoas.

Foi no complexo de favelas do alemão, uma operação que visava a detenção de grupos procurados por assaltos violentos. A reportagem é do correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra.