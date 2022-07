Brasil. Operação policial na favela do Alemão deixa 18 mortos

As autoridades levavam a cabo uma ação contra o crime organizado no Complexo do Alemão e houve troca de tiros.



Em causa estava o roubo de veículos, assaltos a bancos e estabelecimentos comerciais.



Fonte policial confirmou que dezasseis das vítimas mortais eram suspeitos de pertencer a gangues.



As outras duas vítimas são um agente das forças de ordem e um morador.