Brasil. Pelo menos sete mortos em derrocada de rocha num lago

Três pessoas estão desaparecidas.



No local, estavam outras duas lanchas que também foram atingidas por rochas mais pequenas.



O acidente causou ferimentos ligeiros em 27 pessoas, outras quatro estão internadas.



Não há informações oficiais sobre as causas da derrocada mas a Defesa Civil de Minas Gerais tinha feito um alerta sobre chuvas intensas.



A Marinha do Brasil abriu uma investigação para tentar perceber porque razão os passeios turísticos não foram cancelados, mesmo com os alertas meteorológicos.



As buscas estão a ser realizadas por mergulhadores e bombeiros.