Brasil. Polícia mata quatro suspeitos em operação em favelas no Rio de Janeiro

De acordo com o portal de notícias G1, a operação, realizada pela Polícia Civil e a Polícia Militar, procura deter os chefes da fação criminosa Comando Vermelho (CV), responsáveis por disputas de territórios, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e cidades do interior do estado.

Outras cinco pessoas também foram baleadas no confronto e um agente da Polícia Militar acabou atingido no braço no complexo de favelas da Penha. Um homem foi detido.

Os confrontos começaram na madrugada de hoje com os polícias a entrarem no complexo de favelas da Penha, na Rocinha, no morro do Alemão, no morro do Trem.

A organização não-governamental Voz das Comunidades, que mantém um portal de jornalismo comunitário em favelas `cariocas`, informou que há relatos de operações ocorrendo também nas favelas da Cidade de Deus, Juramento, Quitungo, Guaporé, Flexal, Juramentinho, Ipase e Complexo do Chapadão.

Em diversos pontos das favelas onde ocorrem operações há relatos de que suspeitos atearam fogo em barricadas e derramaram óleo nas ruas, visando dificultar a movimentação dos polícias.