Brasil. PR eleito apresenta-se ao país com cópia da Constituição e Bíblia

29 Out, 2018

Ao dirigir-se à nação pela rede social Facebook, a partir de casa, no Rio de Janeiro, o já então Presidente eleito colocou ainda sobre a mesa o livro "O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota", do filósofo e escritor brasileiro Olavo de Carvalho, apoiante da candidatura presidencial de Bolsonaro.

"Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-me em grandes líderes mundiais, e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo, a partir do ano que vem, que possa realmente colocar o nosso Brasil em lugar de destaque", afirmou Bolsonaro.

Durante a intervenção, além de segurar a cópia da Constituição do Brasil, Jair Bolsonaro exibiu o livro "A Mensagem", uma tradução da bíblia, do pastor americano Eugene Peterson, e o "Memórias da Segunda Guerra Mundial", de Winston Churchill, o então primeiro-ministro do Reino Unido.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o Presidente eleito prometeu que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações", disse Jair Bolsonaro.

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou no domingo uma "mensagem de felicitações" a Jair Bolsonaro, na qual se referiu aos "laços de fraternidade" bilaterais e à "significativa comunidade de portugueses e lusodescendentes residentes no Brasil, bem como à cada vez mais importante comunidade brasileira" em Portugal.