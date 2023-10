Brasil preside Conselho de Segurança da ONU em outubro com foco na "paz através do diálogo"

O embaixador brasileiro junto à ONU, Sérgio França Danese, apresentou hoje à imprensa a sua agenda para o mês, onde caberão dois eventos especiais que deverão ser presididos pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

O primeiro evento exclusivo do Brasil será um debate aberto denominado "Paz através do diálogo: A contribuição dos acordos regionais, sub-regionais e bilaterais para a prevenção e resolução pacífica de disputas", agendado para 20 de outubro.

Já o segundo evento é o debate aberto anual sobre mulheres, paz e segurança, em 25 de outubro, que deverá contar com a presença da diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Sami Bahous, e um representante de alto nível do Comité Internacional da Cruz Vermelha.

Este mês, o Conselho de Segurança deverá realizar o seu debate anual sobre a cooperação entre a ONU e as organizações regionais e sub-regionais , com foco na União Africana, no dia 12.

A 17.ª reunião consultiva conjunta anual entre o Conselho de Segurança e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana terá lugar já na próxima sexta-feira em Adis Abeba, na Etiópia.

Durante o corrente mês, o Conselho de Segurança deverá ainda realizar a sua reunião anual privada com a presidente do Tribunal Internacional de Justiça, a juíza Joan E. Donoghue, e espera ouvir o alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi.

Serão várias as questões africanas integradas no programa de trabalho de outubro, com foco para o Sahara Ocidental, região dos Grandes Lagos , Líbia , Somália e República Centro-Africana, com a renovação de vários mandatos de missões da ONU a irem a votação.

Já a situação no Iraque , Iémen , Líbano , Síria e Palestina são alguns dos temas relacionados à região do Médio Oriente que serão abordados durante a presidências brasileira.

O Conselho de Segurança deverá reunir-se também sobre duas questões europeias em outubro: está prevista uma reunião informativa sobre a Missão de Administração Provisória da ONU no Kosovo; e é provável que ocorram uma ou mais reuniões sobre a Ucrânia durante este mês.

Também a situação no Haiti e na Colômbia merecerão a atenção do Conselho de Segurança durante outubro.

Esta é a segunda vez que o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU neste que é o seu 11º mandato como membro não-permanente do órgão, segundo explicou o embaixador Sérgio França Danese.

O diplomata do Brasil - país que aspira a ser um dos membros permanentes do Conselho - indicou que pretende conduzir esta presidência da forma mais "transparente, inclusiva e aberta" possível, em "constante diálogo" como todos os membros.