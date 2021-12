Brasil. Presidente da câmara e ex-vereador resolvem contenda política em combate de boxe

Furioso com a má conservação do parque aquático do Lira, perto do rio Madeira, o ex-vereador Erineu da Silva desafiou publicamente para andar à "porrada", em Setembro, o autarca Simão Peixoto.

Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador



Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor



Acusado de “podre” e “vigarista”, o edil aceitou o desafio num vídeo publicado nas redes sociais, em que tornava bastante clara a intenção de esmurrar o adversário. “Mostra a tua cara”, retorquia Simão Peixoto, depois de referir que a luta deveria ser num pavilhão desportivo.O confronto aconteceu na madrugada deste domingo, entre Erineu da Silva, a quem chamam de Mirico, de 45 anos, e o presidente da câmara de Borba, de 39 anos, e foi transmitido em direto pela equipa do autarca.Simão Peixoto chegou ao ringue com uma toalha preta com o nome “Jesus”, mas o seu estado de espírito era tudo menos pacífico. “Por duas vezes, ele foi até ao canto do adversário e passou o dedo pelo pescoço, em gesto de ceifeiro”, descreve o site BNC Amazonas.A luta teve de três rounds e acabou com o autarca a ser declarado o vencedor do embate, por pontos, apesar de “quase não poder andar devido aos golpes sofridos do seu adversário”, refere o site.“O prefeito levou uma surra e ficou de queixo caído”, escreve outro site da região, Fato Amazônico. O desfecho terá deixado alguns munícipes desagradados, que criticam a postura do autarca e alegam adulteração de resultados.No final, os lutadores cumprimentaram-se e Simão Peixoto disse que aceitou o desafio do seu principal opositor, como forma de incentivo para a prática de desporto na localidade.Não foi divulgado qual o destino da verba arrecadada com a venda dos bilhetes.