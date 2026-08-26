Brasil processa Discord em 80 milhões de euros por alegadas falhas na proteção de crianças

"A plataforma continua a apresentar lacunas nos seus mecanismos de verificação da idade e na proteção dos seus utilizadores contra riscos graves", afirmou o Governo brasileiro em comunicado, citando a morte de uma adolescente em julho.

Por sua vez, o Procurador-Geral da República do Brasil, Jorge Messias, disse aos jornalistas que o Discord não avançou com um acordo com as autoridades, o que terá exigido que a plataforma se comprometesse formalmente a adaptar as suas operações à lei.





Jorge Messias explicou ainda, em conferência de imprensa que as autoridades brasileiras mantinham negociações com a Discord para um Termo de Ajustamento de Conduta, mas consideraram insuficientes as propostas apresentadas pela empresa.



"A empresa, no primeiro momento, demonstrou o interesse de assumir compromissos significativos com o Estado brasileiro, mas, infelizmente, recusou a assinatura do termo no último momento. Portanto, não nos restou outra saída senão a apresentação ou ingresso de uma ação civil pública", declarou.



O Governo exige que o Discord adeque mecanismos de segurança, sistemas de verificação de idade, ferramentas de supervisão parental, práticas de moderação de conteúdos e recursos de comunicação, sob pena de uma multa diária de 500 mil reais., citando falhas na proteção de crianças e adolescentes contra a exposição a conteúdos que promovem violência, automutilação e suicídio.Em comunicado, o Discord afirmou que o processo é desproporcional e não reflete a posição da empresa em relação à segurança e ao cumprimento da legislação brasileira.