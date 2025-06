Brasil promete visita de Lula a um Moçambique com relação "muito profunda de amizade"

"O Presidente Lula gosta muito de Moçambique, já esteve aqui três vezes [...] com certeza será um prazer mais uma vez estar aqui, [...] a visitar Moçambique este país ele tanto gosta e que tem uma relação muito profunda de amizade e principalmente a questão cultural", disse o ministro de Educação do Brasil, Camilo Santana, que se encontra em Moçambique nas celebrações dos 50 anos de independência.

Em declarações aos jornalistas, o responsável elogiou os esforços de Moçambique no desenvolvimento, referindo que vai continuar a "crescer, a desenvolver-se e gerar oportunidades" para os moçambicanos.

"Temos uma relação importante na área de educação, temos alunos de pós-graduação de Moçambique no Brasil nos cursos de formação de professores em mestrado e doutorado", disse, apontando como áreas estratégicas de cooperação a economia, cultura e educação.

Moçambique celebra hoje os 50 anos de independência, com a cerimónia principal, em Maputo, dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, e com a presença de vários chefes de Estado, incluindo o de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

As cerimónias centrais decorrem no histórico Estádio da Machava, na capital moçambicana, local onde o primeiro Presidente do país, Samora Machel, proclamou a independência às primeiras horas de 25 de junho de 1975, após uma luta contra o regime colonial português que começou em 25 de setembro de 1964.

Além do discurso oficial do Presidente da República, a cerimónia inclui desfiles militares, momentos culturais, uma mensagem dos representantes dos cidadãos que completam 50 anos de idade (mesmo período da independência) e uma intervenção do líder do Podemos, enquanto maior partido da oposição.

São esperadas pelo menos 40.000 pessoas no estádio da Machava, que tem capacidade oficial para 45.000 pessoas, num evento marcado também pela chegada da chama da unidade, depois de percorrer todo o país, desde 07 de abril. A chama será utilizada nesse momento, pelo chefe de Estado, para acender a pira do estádio.