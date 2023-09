Brasil. Queda de avião em Manaus provoca 14 mortos

As autoridades brasileiras confirmam a morte dos 14 passageiros e tripulantes de um pequeno avião, que caiu sábado, no Estado de Manaus. Os passageiros eram todos turistas norte-americanos.

O acidente aconteceu em plena selva amazónica.



O aparelho, um bimotor Embraer, tinha partido de Manaus, capital do Estado do Amazonas, com destino a Barcelos, a cerca de 400 quilómetros de distância.



Fontes oficiais revelam que o avião caiu pouco antes de aterragem prevista, num momento de fortes chuvas na região.