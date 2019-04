Brasil quer estender à América do Sul eixo diplomático EUA-Europa

Lusa10 Abr, 2019, 13:40 | Mundo

"Seria uma mudança enorme para a região se tivermos uma conexão com a NATO em termos de estabilidade, de segurança e de tecnologia", afirmou Ernesto Araújo, numa palestra que realizou em Buenos Aires.

Em março, o Presidente norte-americano disse ao chefe de Estado brasileiro que o Brasil poderia ser um aliado externo da NATO, ou mesmo interno à organização, uma proposta que a França já rejeitou, recordando a estrutura geográfica do Tratado do Atlântico Norte.

Como exemplo de integração da América do Sul com o mundo ocidental, o ministro explicou que o Brasil pretende assumir a condição de aliado extra-Organização do Tratado do Atlântico Norte, um estatuto que a Argentina possui desde 1997.

"Há uma posição unilateral dos Estados Unidos de declarar o Brasil como um aliado extra-NATO, mas nas conversas já surgiu o interesse da parte americana de avançar para fazer uma aproximação do Brasil com a NATO", sinalizou.

No total, há 17 países considerados aliados extra-NATO pelos Estados Unidos, que permite uma série de vantagens na compra de material militar e apoio financeiro, mas não constitui, ao contrário do que sucede com a NATO, um pacto de defesa mútua.

Para o ministro brasileiro, quando o Brasil e a Argentina entrarem na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) da qual já fazem parte o Chile e a Colômbia e quando o Brasil for um aliado extra-NATO, a par com a Argentina, surgirá um novo eixo: o "triângulo ocidental".

"Com a OCDE e com a NATO desvia-se o eixo de uma aliança atlântica entre o oeste e o leste (Estados Unidos-Europa) para um eixo Norte-Sul, e se completa um triângulo ocidental Estados Unidos-Europa-América do Sul com Brasil, Argentina, mas também Chile e Colômbia", analisou o diplomata.

Numa avaliação da situação da América do Sul, Ernesto Araújo alertou para a crise da Venezuela e para o encontro do Grupo de Lima no dia 15 em Santiago, no Chile, considerando que "é importante continuar a mobilização da comunidade internacional para que não haja um cansaço do negociador".

"Tenho certeza de que virá um momento em que o governo de Juan Guaidó se tornará efetivo e que isso levará a eleições legítimas e a uma redemocratização da Venezuela", disse.

No entanto, o ministro descartou uma intervenção militar: "Estamos convictos de que é possível chegar ao objetivo da instalação da democracia com o apoio da comunidade internacional sem esse tipo de ação (militar)", concluiu.