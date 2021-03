Brasil quer melhorar distribuição de recursos hídricos

O ministro brasileiro frisou que a água é tratada como um ativo "estratégico" no Brasil, num discurso por vídeo na reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova Iorque, sobre a implementação das metas e objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados com a água.", começou por dizer Rogério Marinho.", declarou o responsável brasileiro.Marinho defendeu que, chefiado por Jair Bolsonaro, "".O responsável falou do programa Águas Brasileiras e o envolvimento do setor privado para proteger as águas em conjunto com autoridades públicas que pretendem "replantar matas ciliares, proteger nascentes, e retirar resíduos".Rogério Marinho defendeu ainda que através do novo Marco Legal do Saneamento Básico, o Brasil terá capacidades e condições de "universalizar o tratamento de água e saneamento" nos próximos dez anos.", concluiu Rogério Marinho.

A reunião de alto nível sobre a Água, com a participação de chefes de Estado e de governos e ministros de todo o mundo, pretende discutir, até à próxima segunda-feira, o acesso à água como direito humano e a urgência da necessidade de mobilização de recursos e investimentos para promover a água e saneamento como chave para conter a pandemia de covid-19.