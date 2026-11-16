O resultado foi alcançado com dois meses de antecedência e corresponde a 101,3% do objetivo definido no Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027.

O número mantém o patamar recorde registado em 2025 e representa um crescimento de 58,8% face aos primeiros dez meses de 2023, quando o país recebeu 4,78 milhões de visitantes estrangeiros.

O transporte aéreo foi responsável por 71% das entradas de estrangeiros no Brasil, com 5,39 milhões de desembarques internacionais entre janeiro e outubro, um aumento de 8,7% relativamente ao mesmo período de 2025.

Entre os mercados emissores com maior crescimento, destacou-se a China, com uma subida de 80,8%, passando de 83.788 para 151.466 chegadas, seguida da Colômbia, com mais 23,9%, e do México, com 20,7%.

Portugal registou um aumento de 19,4%, totalizando 235.115 chegadas ao Brasil, enquanto Espanha apresentou uma subida de 17,1%, para 144.371 visitantes.

A Argentina manteve-se como o principal mercado emissor, com 2,49 milhões de chegadas, seguida do Chile, com 647.295, dos Estados Unidos, com 625.625, do Uruguai, com 474.430, e do Paraguai, com 414.032.

Os estados brasileiros de São Paulo, com 2,30 milhões de chegadas, e o Rio de Janeiro, com dois milhões, foram as principais portas de entrada de turistas internacionais no Brasil.

Em termos de crescimento, destacaram-se os estados brasileiros do Nordeste, com o Rio Grande do Norte, com uma subida de 128,8%, e Pernambuco, com 62,6%, relativamente aos primeiros dez meses do ano passado.

O aumento das chegadas foi acompanhado por uma subida das receitas do turismo internacional, que movimentaram mais de 8,38 mil milhões de dólares (cerca de 7,2 mil milhões de euros) na economia brasileira entre janeiro e setembro.

O valor representa um crescimento de 10% face aos 7,61 mil milhões de dólares registados nos primeiros nove meses de 2025 e constitui o maior montante alguma vez contabilizado para esse período.

Em setembro, os gastos dos visitantes estrangeiros atingiram 904,7 milhões de dólares, mais 8% do que no mesmo mês de 2025, estabelecendo também um recorde mensal, segundo destacou o Ministério do Turismo brasileiro.