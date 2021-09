Brasil regista 182 mortos e 9.154 casos nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, registada oficialmente no país sul-americano em fevereiro de 2020, o Brasil totaliza 583.810 vítimas mortais e aproxima-se de 20,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus (20.899.933), de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde.

As mortes por covid-19 no Brasil, país com 213 milhões de habitantes, voltaram a atingir o menor patamar deste ano, segundo a média móvel de sete dias divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), centro de investigação médica de referência na América Latina e vinculado ao executivo.

A média móvel de óbitos nos últimos sete dias é de 605, e a novos casos é de 21.093, sendo que ambas representam as menores médias desde 07 de dezembro último.

O pico de óbitos na pandemia no país foi registado em 12 de abril de 2021, quando foi observada uma média de 3.124 mortes, número cinco vezes superior à média atual.

A taxa de incidência da doença no país é agora de 278 mortes e 9.845 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade permanece em 2,8%.

Das 27 unidades federativas brasileiras, São Paulo (4.291.993), Minas Gerais (2.081.186), Paraná (1.469.154) e Rio Grande do Sul (1.412.828) são as que concentram maior número de diagnósticos do novo coronavírus.

Já os Estados com mais vítimas mortais são São Paulo (146.567), Rio de Janeiro (63.243), Minas Gerais (53.323) e Paraná (37.801).

A nível global, o Brasil continua a ser o segundo país com mais mortes em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, antecedido pelos norte-americanos e pela Índia.

A cidade de São Paulo iniciou hoje a aplicação da terceira dose de vacinas contra a Covid-19 para idosos acima de 90 anos e que tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses.

A expectativa da prefeitura é de que 52 mil pessoas sejam vacinadas neste primeiro grupo etário até 12 de setembro, data até quando está prevista a aplicação da dose de reforço.

Apesar da orientação do Governo Federal para que sejam usadas apenas as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca como terceira dose, as cidades do estado de São Paulo aplicarão também a Coronavac.

Ainda nesta segunda-feira, crianças e adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidades começaram também a ser imunizados com o antídoto da Pfizer na cidade `paulista`.

A covid-19 provocou pelo menos 4.565.622 mortes em todo o mundo, entre mais de 220,65 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.