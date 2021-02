Brasil regista mais 713 mortes e 24.759 novos casos nas últimas 24 horas

O boletim do Ministério brasileiro da Saúde revela também que 849.844 pacientes ainda estão sob observação e que o número total de pessoas recuperadas atingiu 8.745.424.Porém,Embora os desfiles das escolas de samba e festividades do Carnaval tenham sido cancelados em todo o país, para evitar multidões, muitos brasileiros voltaram-se para as praias da extensa costa e organizaram eventos e festas em várias cidades.





Carnaval ainda resiste







Segundo o G1, portal de notícias da Globo, o Carnaval impôs-se à proibição de desfiles e festejos no Brasil, um dos países do mundo com maior número de mortes provocadas pela covid-19, com eventos carnavalescos e aglomerações a registarem-se em várias zonas do país., relata o G1.As forças de segurança e fiscalização puseram fim aos eventos, mas houve até uma festa convocada por "influencers" nas redes sociais, que reuniu 3.000 pessoas em Campinas (SP), refere aquele órgão de comunicação social brasileiro.Além disso,O Ministério da Saúde já tinha avisado que a nova variante amazónica já se tinha espalhado "por todo o país" e que, segundo as primeiras análises, é "três vezes mais contagiosa" do que a original.No sábado, o Brasil registou 1.043 mortes por covid-19 e 44.299 novos casos de infeção pela doença.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.394.541 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.