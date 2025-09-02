Brasil regista o menor número de incêndios no mês de agosto em 27 anos

Os 18.451 focos de incêndio relatados em agosto representam uma redução de 61% em relação à média histórica para este mês e de 73% face ao pico de agosto do ano passado, quando houve 68.635 focos durante a pior seca em décadas.

É a primeira vez que o número fica abaixo de 20.000 em agosto, período em que os incêndios se intensificam devido ao agravamento da estação seca.

O Brasil já registou 47.531 incêndios este ano, 48% dos quais ocorreram no Cerrado, a savana tropical que ocupa grande parte do interior do país e que vive sob pressão constante do setor agropecuário.

A Amazónia, por sua vez, registou 28% dos incêndios, depois de registar em 2024 a maior área ardida em 40 anos.

O Governo brasileiro atribuiu a redução dos incêndios ao aumento de 26% no número de bombeiros sob o comando das autoridades federais, chegando a 4.385, quantidade que não inclui os efetivos de cada região.

Além disso, foram compradas novas aeronaves de combate aos incêndios e aprovadas normas que endurecem as sanções para quem os causa.

A redução ocorre num contexto de temperaturas mais baixas após o fim do El Niño, o fenómeno meteorológico que, nos últimos dois anos, provocou uma queda das precipitações no norte do Brasil.