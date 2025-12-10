Brasil regista queda da natalidade pelo sexto ano consecutivo

"Este é o sexto recuo consecutivo na série histórica, iniciada em 1974", indicou, em comunicado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), recordando que em 2023 tinham nascido 2,52 milhões de pessoas.

Todas as grandes regiões tiveram queda no número de nascimentos entre 2023 e 2024, especialmente no Sudeste (-6,3%), a região economicamente mais forte do país, que agrega estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O IBGE mostrou ainda que a proporção de mães com até 24 anos caiu de 51,7% para 34,6% nos últimos 20 anos.

Para além disso, houve também uma diminuição do número de mães com até 19 anos entre 2004 e 2024, de 20,8% para 11,3%.

"Mesmo assim, foram 267.446 nascimentos concebidos por mães com até 19 anos no país, considerando que a maternidade entre mulheres jovens pode ser um fator que dificulta sua permanência na educação formal", disse o IBGE.