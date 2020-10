Brasil regista temperaturas recorde

De acordo com o instituto meteorológico ClimaTempo, foram registadas na sexta-feira temperaturas entre 40 e 44 graus Celsius em diferentes áreas de pelo menos 12 dos 27 estados brasileiros, apesar de a primavera ter começado apenas há duas semanas.



No Rio de Janeiro a temperatura chegou aos 43,9 graus Celsius na parte norte da cidade, a temperatura mais alta desde 2014.



Em São Paulo os termómetros atingiram 37,4 graus Celsius, a temperatura mais elevada este ano e a segunda mais alta da história da maior cidade da América do Sul.



Também em Belo Horizonte e Curitiba, as capitais dos estados de Minas Gerais e Paraná, respetivamente, se verificaram, na sexta-feira, as temperaturas mais altas em 2020.



As temperaturas sentidas em grande parte do Brasil resultam de uma massa de ar seco e quente sobre as regiões sudeste e centro-oeste do país, o que reduziu a humidade relativa do ar a níveis de 22%, muito abaixo do ideal considerado pela Organização Mundial de Saúde (40%).



Segundo os meteorologistas, após os valores registados na quinta e sexta-feira, o nível dos termómetros deverá baixar este fim de semana, graças à chegada ao sul do país de uma frente fria da Antártida, que tornará o dia nublado em São Paulo e no Rio de Janeiro.



Em virtude das elevadas temperaturas, da falta de vento e da baixa humidade relativa do ar, a sensação térmica no Rio de Janeiro subiu para 49,4 graus Celsius nos bairros do norte da cidade.