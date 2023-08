Brasil. Registo da população indígena aponta aumento de 89%

O resultado deve ser contudo relativizado por ter sido entretanto aplicada uma nova metodologia no processo de contagem.





De acordo com o Instituto de Estatísta do Brasil, IBGE, em 2022, os povos indígenas constituíam 0,83 por cento da população do país de 203 milhões de habitantes, contra 0,47 por cento de acordo com o recenseamento precedente realizado em 2010.





O IBGE sublinha as “limitações” de uma comparação entre os dados, uma vez que, o ano passado, os censores viajaram até um maior número de reservas indígenas.





Noutra alteração significativa, todas as entrevistas baseadas numa declaração autónoma, foi perguntado a todos os brasileiros habitantes de comunidades autóctones se se reconheciam como indígenas.





Entre 2010 e 2022, a população total recenseada no Brasil aumento 6,5 por cento, indid«cam ainda os registos.