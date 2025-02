Brasil registou 44.843 mortes violentas em 2024

Desse total, 35.642 pessoas morreram por homicídios intencionais, 6.121 por ações policiais, 1.438 por femicídios, 924 durante roubos e 718 por lesões corporais, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) do Ministério da Justiça.

A Bahia, no nordeste do país, é o estado com mais mortes violentas em 2024, com 13,4 % dos casos.

O Rio de Janeiro está em segundo lugar, com 9,3%, enquanto São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, ficou em terceiro lugar, com 8,3% dos casos.

A nível nacional, o número de pessoas assassinadas por 100.000 habitantes caiu de 22,28 em 2023 para 21,9 em 2024.

Quanto às mortes decorrentes de ações policiais, o Sinesp, que é uma plataforma do Ministério da Justiça, aponta que o número de mortes caiu 3,58%, em relação a 2023, mantendo a tendência de queda iniciada em 2021.

Por estados, a Bahia registou o maior número de mortes por intervenção policial em 2024, com 1.557 casos, seguida por São Paulo (814), Rio de Janeiro (699), Pará (593) e Goiás (387).

De acordo com os dados da plataforma, além das mortes violentas registadas no ano passado no Brasil, também foram registadas 39.846 tentativas de homicídio.

Os dados não incluem 15.288 mortes sem indícios de crime, mas cujas causas ainda não foram esclarecidas.

Entre 2015 e 2024, pelo menos 470.760 pessoas foram assassinadas no país, segundo o Sinesp.