Brasil. Senado aprova projeto-lei que reduz penas de prisão a envolvidos em tentativa de golpe de Estado

O Senado Federal do Brasil aprovou, esta quarta-feira, um projeto-lei que prevê a redução das penas de prisão dos condenados pelos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, em janeiro de 2023, incluindo a do ex-presidente Jair Bolsonaro.





A lei da amnistia foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada e segue agora para o Presidente da República. Lula da Silva dispõe de 15 dias úteis para promulgar ou vetar o diploma, mas já anunciou uma decisão.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira de manhã, o chefe de Estado afirmou que vai vetar o texto, defendendo que “as pessoas que cometeram crimes contra a democracia brasileira terão de pagar pelos atos cometidos contra o país”.Alvo da tentativa de golpe de Estado, segundo as investigações judiciais,, afirmou.A 11 de setembro, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes como organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tendo começado a cumprir pena em regime inicial fechado no passado dia 25 de novembro., dependendo do cumprimento de requisitos legais, como bom comportamento ou participação em programas de leitura.O texto prevê também reduções de pena para os restantes condenados no processo. A votação no Senado terminou com 48 votos a favor e 25 contra., sem exercer funções de liderança ou financiamento.O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente e potencial candidato à Presidência no próximo ano, saudou a aprovação do projeto-lei pelo Senado num vídeo divulgado nas redes sociais.“Não era exatamente o que queríamos, mas foi o que foi possível dentro da atual correlação de forças no Congresso”, afirmou.