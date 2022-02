Brasil. Temporal deixa Petrópolis debaixo de lama

Em 24 horas, chuvas intensas atingiram a região serrana do Rio de Janeiro, provocando perto de duas centenas de deslizamentos de terra atingindo a cidade de Petrópolis.





O município ficou debaixo de lama e as correntes de água e terra destruíram dezenas de casas e arrastaram inúmeros veículos





Mais de 370 pessoas foram acolhidas em abrigos improvisados.





O números de mortos não para de aumentar. Perto da meia noite local, as autoridades informavam que havia 104 mortos e oito eram crianças.





De acordo com a Secretaria Estadual de Defesa Civil, 24 pessoas tinham sido resgatadas com vida mas havia pelo menos 35 desparecidas.





A equipa de 400 bombeiros enfrenta uma luta contra o tempo procurando entre a lama e escombros sobreviventes.







A localidade do Alto da Serra foi uma mais devastadas e as autoridades estimam, que só aí, tenham sido soterradas 80 casas pelo deslizamento de terra no Morro da Oficina.



#Brasil still dramatic images in Petropolis Rio de Janeiro areas pic.twitter.com/Y290VWs0S7 — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) February 17, 2022

O governador Cláudio Castro foi para Petrópolis e descreve: "A situação é quase que de guerra. Vimos carros pendurado em poste. Carro virado de cabeça para baixo. Muita lama e muita água ainda".





"Grupos de trabalho já estão vendo o que vai precisar ser reconstruído. Mas nesse momento é salvar as pessoas e limpar a lama, lixo e escombros" acrescentou.





A Polícia Civil do Rio de Janeiro reforçou a força de salvamento com 200 elementos da polícia científica.





As estradas estão bloqueadas com a corrente de lama dificultando a circulação dos médicos, moradores e equipas de salvamento que trabalham sem parar.







Outras regiões também foram atingidas, como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Washington Luiz e Coronel Veiga.





Há previsão de mais chuva, embora em menos quantidade, mas o alerta para novos deslizamentos mantém-se.