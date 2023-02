Brasil vai implementar vários projetos de cooperação em Timor-Leste

Maurício Medeiros de Assis disse em entrevista à Lusa que os projetos incluem apoios adicionais a iniciativas já levadas a cabo no país, como o centro de formação de Becora, e novas iniciativas nas áreas de cooperativas e de formação em língua portuguesa de quadros da função pública.

"São cinco projetos que estão no pipeline e que serão aprovados ainda este ano, podendo começar a ser implementados ainda este ano. Alguns arrancam ainda este ano, outros arrancam em 2024", afirmou.

Maurício Medeiros de Assis disse que a eleição do presidente, Lula da Silva, "mudou da água para o vinho o empenho na cooperação com Timor-Leste", o que se evidencia com o envio este mês de uma missão para avaliar projetos a implementar este ano e em 2024.

"O presidente, Lula, é um apaixonado pela cooperação sul-sul e ele não esconde isso. Faz parte das metas do seu governo resgatar a presença do Brasil no resto do mundo principalmente nesse filão da cooperação sul-sul, que nada mais é que a cooperação entre países em desenvolvimento, sem fins lucrativo, geoestratégicos, genuína, desprovida de interesses que normalmente caracterizam a cooperação norte-sul", afirmou.

Ramos-Horta quer que Brasil construa fábrica de medicamentos em Timor-Leste

O Brasil vai avaliar a possibilidade de construir em Timor-Leste uma fábrica de medicamentos básicos, na sequência de um pedido nesse sentido do presidente timorense, disse ainda o embaixador brasileiro em Díli.

"O presidente, Ramos-Horta, na sua visita ao Brasil, apresentou um pedido de um investimento brasileiro numa fábrica de medicamentos em Timor-Leste. Uma fábrica de medicamentos básicos, paracetamol, soro, o mais básico de uma rede hospitalar pública e com eventual foco no potencial mercado da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático)", explicou Maurício Medeiros de Assis em entrevista à Lusa.



"É ainda uma ideia, não é um projeto com metas. E seria necessário a vinda de uma missão brasileira, para estudar a viabilidade e as metas", sublinhou.



Maurício Medeiros de Assis explicou que esse foi um dos temas que discutiu na segunda-feira numa reunião que manteve com o chefe de Estado timorense, referindo que se inspira num projeto idêntico desenvolvido em Moçambique, também com cooperação brasileira.

Brasil quer convergências com Portugal para apoiar língua portuguesa em Timor-Leste

O Brasil quer encontrar convergências e sinergias com Portugal para projetos de apoio à promoção da língua portuguesa em Timor-Leste, complementando esforços e maximizando os recursos disponíveis, disse também o embaixador brasileiro em Díli.



"O Brasil não quer criar uma competição com os projetos portugueses de formação nessa área, queremos complementar esforços. Que venham professores portugueses, brasileiros, cabo verdianos", disse Maurício Medeiros de Assis.



Entre as iniciativas onde essa colaboração com Portugal seria positiva, o diploma destacou uma proposta do Ministério da Educação relativamente à criação de uma Escola Superior de Educação, uma "escola de raiz, que envolveria professores do Brasil para formar alunos ao nível de graduação, que serão futuros professores".