Brasil volta a repatriar cidadãos de Gaza após intensificação do conflito

O grupo, que inclui brasileiros, familiares diretos e seis menores de idade, chegou esta tarde à Jordânia, de onde seguirá para o Brasil em voo comercial na quarta-feira, indicou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores providenciou transporte e acomodação, bem como uma escolta durante a viagem de Gaza para a Jordânia.

Desde outubro de 2023, quando Israel lançou a ofensiva em resposta aos ataques terroristas do Hamas, o Brasil retirou um total de 127 pessoas de Gaza, com centenas de outras repatriadas da Cisjordânia e de Israel.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, condenou os ataques do Hamas e apelou à libertação dos reféns, mas depois intensificou as suas críticas a Israel à medida que se intensificava a ofensiva, que já matou mais de 55 000 pessoas no território palestiniano.

Lula da Silva chegou a comparar o bombardeamento israelita de Gaza ao Holocausto nazi, o que abriu uma crise diplomática com Israel que ainda não foi resolvida.