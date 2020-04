Brasil. Voluntários apoiam milhares de sem abrigo em risco

Foto: Reuters - Sem abigo em S. Paulo

No Brasil, numa altura em que dados não oficiais avançam que o país já deverá ter mais de 300 mil pessoas infetadas, o tempo é de ajuda.

Em São Paulo, na "Cracolândia" - área de consumo e venda de crack em São Paulo - voluntários apoiam os milhares de sem abrigo diariamente.



No Rio de Janeiro, os novos desempregados correm todos os dias para os mercados à procura de alimentos. A reportagem é do correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra.