Brasileiros muito divididos a cinco dias das presidenciais

Além de um país polarizado, há uma terceira vertente - os "contra sistema" - que não votam e pagam multa por isso.





Os eleitores brasileiros votam, no próximo domingo, para escolher quem fica no Palácio do Planalto: Lula da Silva ou Flávio Bolsonaro.





No Mercado Municipal de São Paulo, o repórter Nuno Amaral, enviado da Rádio Pública ao Brasil, encontrou quem acha que estes políticos não servem e quem defende que deve ser o povo a mudar.Rodapé: Reportagem de Nuno Amaral, enviado especial da Antena 1 ao Brasil.