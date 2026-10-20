Mundo
Brasileiros muito divididos a cinco dias das presidenciais
A poucos dias da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, as sondagens continuam a apontar para um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Mas mesmo com multa, há quem não vá votar.
Além de um país polarizado, há uma terceira vertente - os "contra sistema" - que não votam e pagam multa por isso.
Os eleitores brasileiros votam, no próximo domingo, para escolher quem fica no Palácio do Planalto: Lula da Silva ou Flávio Bolsonaro.