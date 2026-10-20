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Brasileiros muito divididos a cinco dias das presidenciais

Brasileiros muito divididos a cinco dias das presidenciais

A poucos dias da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, as sondagens continuam a apontar para um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Mas mesmo com multa, há quem não vá votar.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Cris Faga / NurPhoto via AFP

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Além de um país polarizado, há uma terceira vertente - os "contra sistema" - que não votam e pagam multa por isso.

No Mercado Municipal de São Paulo, o repórter Nuno Amaral, enviado da Rádio Pública ao Brasil, encontrou quem acha que estes políticos não servem e quem defende que deve ser o povo a mudar.
Os eleitores brasileiros votam, no próximo domingo, para escolher quem fica no Palácio do Planalto: Lula da Silva ou Flávio Bolsonaro.

Rodapé: Reportagem de Nuno Amaral, enviado especial da Antena 1 ao Brasil.

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