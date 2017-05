Brasileiros na rua exigem a destituição de Michel Temer

Os protestos acontencem um dia depois do chefe de Estado ter afirmado, numa entrevista ao jornal O Estadão, ser vítima de um plano preparado por "bandidos" que "saquearam o país e querem sair impunes", após ser acusado de corrupção.

Cada voto no conselho representa um estado ou distrito federal. Apenas não votaram a representação do Acre (por ausência) e do Amapá (que votou contra).



"O relatório foi elaborado por uma comissão formada por seis conselheiros federais e concluiu que as condutas do presidente da República, constantes de inquérito, atentam contra o artigo 85 da Constituição e podem dar ensejo para pedido de abertura de processo de impeachment", adiantou O Globo.



Na votação, o Conselho decidiu avançar com um pedido de abertura de um processo de impeachment, "por considerar que o Presidente Michel Temer cometeu crime de responsabilidade".



"Estamos a pedir o impeachment de mais um Presidente da República", "tenho honra e orgulho de ver a OAB cumprindo seu papel, mesmo que com tristeza, porque atuamos em defesa do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. Esta é a OAB que tem sua história confundida com a democracia brasileira e mais uma vez cumprimos nosso papel", disse o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamachia.

A suspeitas de corrupção investigadas pela operação judicial Lava Jato estenderam-se no dia 18 de maio ao Presidente brasileiro, Michel Temer, com a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF).



Em causa está uma gravação de uma conversa entre o empresário Joesley Batista, da empresa JBS, e Temer sobre o alegado pagamento de uma mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha, que foi presidente do Congresso (parlamento) e principal aliado de Temer no afastamento de Dilma Rousseff da Presidência.



Nessa conversa, segundo os áudios divulgados, o Presidente terá recomendado ao empresário "manter" o pagamento de uma verba regular àquele dirigente do seu partido, que está acusado de vários crimes de corrupção.



Temer sucedeu há um ano a Dilma Rousseff, de quem era vice-presidente, mas, desde então, vários aliados têm sido atingidos pela operação judicial, por suspeitas de corrupção e de receberem pagamentos ilegais.



A degradação da situação política no país tem levado muitos dirigentes a exigirem eleições presidenciais (diretas ou via parlamento), já que Temer não tem um vice-presidente que o substitua no caso de abertura de um 'impeachment', um processo de afastamento judicial do cargo.



Após a divulgação do áudio, Michel Temer recusou, em mais do que uma declaração ao país, apresentar a demissão e já pediu a suspensão da investigação até que seja verificada a autenticidade da gravação.



Segundo o jornal, O Globo , no Rio de Janeiro, os protestos decorreram na orla da Praia de Copacabana, uma iniciativa organizada pelo Movimento Unificados dos Servidores Públicos do Estado, que também exige a saída do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.Em Belém, os manifestantes ligados à Central Única dos Trabalhadores exigiram a realização de eleições diretas.Já em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade foi o ponto de encontro da Frente Brasil Popular e da Central Única dos Trabalhadores, entre outros movimentos sociais que também gritavam "Fora Temer".Em Goiânia, a manifestação, que decorreu na Praça do trabalhador, foi organizada pela Central Única dos Trabalhadores em Góias, pela Central dos Trabalhadores do Brasil e pela Frente Brasil Popular.Até ao momento, não foram avançados dados sobre o número de pessoas que saíram às ruas para se manifestarem contra Temer.