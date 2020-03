Brasileiros protestam ao som de panelas contra Bolsonaro

O protesto de quarta-feira à noite foi convocado pelas redes sociais e foi ouvido em bairros de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, por voltas das 20:30 (23:30 em Lisboa).

"Ele não", "fora Bolsonaro" e "fora Guedes [ministro da Economia]", foram alguns dos gritos que se ouviram a partir das janelas de dezenas de cidades brasileiras, acompanhados por batidas em panelas e outros objetos metálicos.

Um dos motivos do protesto foi a postura do chefe de Estado brasileiro em relação à pandemia do novo coronavírus, tendo chegado a afirmar que se tratava de "histeria e fantasia" divulgada pela imprensa.

Jair Bolsonaro também foi fortemente criticado por ameaçar a saúde pública quando, no domingo, cumprimentou e tirou `selfies` com centenas de apoiantes.

O Presidente brasileiro contrariou as recomendações do executivo brasileiro, que desaconselhou grandes aglomerações de pessoas devido à pandemia da Covid-19, ao juntar-se a dezenas de apoiantes numa manifestação.

Segundo o jornal Estadão, Bolsonaro teve contacto direto com pelo menos 272 pessoas, em cerca de 58 minutos de interação com apoiantes na frente do Palácio do Planalto, que o próprio chefe de Estado partilhou, através de vídeo, na rede social Facebook.

Na tarde de quarta-feira, durante uma conferência de imprensa, Jair Bolsonaro considerou os "panelaços" agendados "expressões da democracia".

"Parece que é um movimento espontâneo por parte da população. Qualquer movimento por parte da população eu encaro como uma expressão da democracia", afirmou.

Contudo, o chefe de Estado frisou que também estava a ser convocado um "panelaço" a seu favor, e acusou a imprensa de não o divulgar.

"O Jornal Hoje (da TV Globo) e Veja `online`, divulgam, de forma ostensiva, panelaço contra o Presidente Jair Bolsonaro. Mas a mesma imprensa, que se diz imparcial, não divulga outro panelaço, às 21:00 a favor do Governo de Jair Bolsonaro", escreveu na rede social Twitter Jair Bolsonaro.

Apesar de em menor número, os apoiantes de Bolsonaro foram às janelas à hora anunciada pelo governante, e fizeram-se ouvir em algumas cidades, como Brasília e Rio de Janeiro.

O número de mortes pelo novo coronavírus aumentou na quarta-feira para quatro, com o país a registar 428 casos confirmados e 11.278 casos suspeitos, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

Apesar de o executivo não divulgar em que estado as mortes foram registadas, a imprensa local indica que os quatro óbitos ocorreram em São Paulo, a região mais afetada pelo vírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

MYMM // EJ