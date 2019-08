Brexit. A alternativa proposta pelo PM britânico em carta enviada ao Conselho Europeu

Alexandre Brito - RTP20 Ago, 2019, 09:15 | Mundo

Numa carta enviada a Tusk, e entretanto revelada, o primeiro-ministro reitera a necessidade de se retirar o backstop (que serve para evitar o regresso de uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte) do acordo de saída de forma a que seja aprovado pelo Parlamento.





"Proponho que o backstop seja substituído por um compromisso para que sejam aplicadas alternativas o mais rápido possível antes do período de transição", escreve Boris Johnson.





O primeiro-ministro britâncio acredita que assim é possível chegar a um acordo e que essa é a "maior prioridade" do seu Governo. Ainda ontem, no entanto, Boris Johnson tinha afirmado que o Reino Unido vai deixar a União Europeia a 31 de outubro com ou sem acordo.



Na carta, Johnson diz ainda que o Reino Unido está disponível para olhar de forma "construtiva e flexível" para os compromissos que podem ajudar a aumentar a confiança sobre o que acontecerá caso as alternativas não sejam colocadas em prática durante o período de transição.





O backstop, que está no acordo construído com Theresa May no Governo, força o Reino Unido a seguir algumas regras da União Europeia caso não seja possível manter aberta a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.







É este ponto que Johnson considera "simplesmente inviável" porque é "antidemocrático e inconsistente com a soberania do Reino Unido como um Estado".



"O Governo", compromete-se na carta a Tusk o primeiro-ministro britânico, "não irá colocar qualquer infraestrutura ou controlos na fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Estamos dispostos a aceitar um compromisso juridicamente vinculativo para tal e esperamos que também a União Europeia esteja".







A posição da União Europeia tem sido a mesma. O acordo está fechado e não pode ser renegociado.







Mas a verdade é que o primeiro-ministro britânico já não é o mesmo, e tudo está ainda em aberto.





Ainda esta semana Boris Johnson terá encontros com a chanceller alemã Angela Merkel e com o Presidente francês Emmanuel Macron.