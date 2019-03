Brexit. A carta de May a pedir o adiamento até 30 de junho

Alexandre Brito - RTP20 Mar, 2019, 12:24 / atualizado em 20 Mar, 2019, 12:46 | Mundo

"Como primeira-ministra não estou preparada para adiar o Brexit mais do que até 30 de junho", disse no Parlamento | Reuters

Theresa May pediu formalmente, esta quarta-feira, um adiamento por 3 meses do Brexit, depois de ter falhado na aprovação pelo Parlamento britânico do acordo de divórcio com a União Europeia.





Cerca de três anos depois de o Reino Unido ter votado pela saída da UE, e a 9 dias da data formal para a saída, no Parlamento ainda se discute sobre como e quando e até se o Reino Unido deve abandonar o bloco a que se juntou em 1973.





A carta com o pedido de adiamento, até 30 de junho, já está com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.







Esta manhã, no Parlamento britânico, Theresa May afirmou que, "como primeira-ministra não estou preparada para adiar o Brexit mais do que até 30 de junho. Escrevi por isso esta manhã ao presidente Tusk, presidente do Conselho Europeu, a informar que o Reino Unido pretende uma extensão do período do Artigo 50 até 30 de junho".





May afirmou ainda que pretende pedir aos deputados para que votem uma terceira vez o seu acordo de saída, recusado já por duas vezes. Não disse, no entanto, quando é que esse novo voto no Parlamento irá acontecer.





Em resposta, a oposição afirmou que ao escolher um adiamento curto Theresa May está a forçar os deputados a decidir entre um acordo que já foi rejeitado duas vezes ou a sair da União Europeia sem qualquer acordo.