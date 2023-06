Brexit. Apenas 18 por cento dos apoiantes pensam que foi um sucesso

De acordo com o que foi avançado no, sete anos depois do início da campanha. Trinta por cento dizem que não correu nem bem nem mal e 26 por cento acredita que ainda é cedo para sabermos.Tal como o resto da Europa, também o Reino Unido foi afetado pela inflação alta e o PIB estagnou. Os economistas continuam a alertar para o impacto que o Brexit está a ter na economia britânica, trocas comerciais e nos investimentos. Perto de 30 por cento daqueles que votaram para sair da União Europeia acreditam que o Brexit teve um impacto negativo em todos os aspetos da economia.Entre aqueles que acreditam que o Brexit não correu bem, culpam os políticos por não terem explicado bem o processo, depois de toda a narrativa criada por Nigel Farage, antigo UKIP, e que agora critica a maneira com o Brexit decorreu.“Enquanto alguns pensam que o Brexit está a correr bem, um largo número de apoiantes do processo também acredita que ainda é cedo para qualquer julgamento. Muitos dos votantes para sair acreditam que o Brexit não foi um sucesso porque os políticos os desiludiram. O perigo desta situação é que vai levar a uma erosão da fé na política e nos políticos”, comentou Menon.Apesar da ideia de falhanço, a. Setenta e dois por cento dos inquiridos diz que prefere terminar a discussão sobre todo o processo.“Pessoas como [Nigel] Farage estão a ter uma retórica de que os políticos estiveram mal. Por outro lado, as pessoas não têm grande vontade de continuar a falar do Brexit, querem que o assunto desapareça”, explicou Rachel Wolf, uma das fundadoras da organização que realizou a sondagem.