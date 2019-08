Brexit. Conselho Europeu não vê solução em carta enviada por Boris Johnson

SIMON DAWSON - EPA

Uma reação à carta enviada pelo primeiro-ministro britânico, que pedia que a União Europeia abdicasse da chamada cláusula de salvaguarda, no acordo para o Brexit.



Donald Tusk salienta, através da rede social Twitter, que esta é a única forma de evitar uma fronteira física, entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.



Caso o Reino Unido concretize o divórcio da União Europeia, no fim de Outubro.



Para além de Tusk, também hoje a porta-voz da Comissão Europeia, Natasha Bertaud, realçou que a carta de Boris Johnson não contempla qualquer outra solução para este problema.