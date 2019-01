Brexit. Contratos secretos de 75 milhões de libras sob investigação

Graça Andrade Ramos - RTP09 Jan, 2019, 18:31 / atualizado em 09 Jan, 2019, 18:43 | Mundo

A Sky revelou que o Governo britânico não só manteve os contratos secretos durante oito meses, como só publicou detalhes sobre os mesmos muito próximo do Natal e num local discreto da sua página oficial - enquadrados sob a etiqueta "Saúde e Comunidade" quando são, de facto, focados inteiramente no Brexit.



A publicação dos contratos, que chegam a rondar as 200 páginas, omite também factos cruciais, como o nome do responsável governamental que os assinou e que trabalho está realmente previsto.



Todos os nove acordos são descritos como contratos "para o apoio do Gabinete de consulta para a saída da União Europeia". Os valores contratuais variam entre o cinco e os 10 milhões de libras. Três das firmas, Bain, McKinsey e Boston Consulting, são originariamente americanas.



De acordo com a Sky, todo o processo ficou ainda restrito a uma seleção de empresas, escolhidas após um "processo de veto" que efetivamente afastou outras empresas, mais pequenas e orientadas especificamente para a análise do Brexit, da obtenção de um desses acordos.

"Ridículo"

A presidente do Comissão de Assuntos do Estado condenou o secretismo e considerou "ridícula" a demora na publicação dos contratos, que vão agora ser enviados ao Gabinete de Auditorias e investigados.



"É completamente desnecessário - secretismo pelo secretismo", reagiu Meg Hiller à Sky. "Não é segredo que o Governo necessita de consultoria de gestão que o ajude a preparar para o Brexit. Mas não nos dizer o que é que esses consultores estão a fazer, quando lhes estamos a pagar entre cinco e 10 milhões de libras, é uma loucura", acrescentou.



"Não consigo entender porque é o que Governo está tão determinado em manter segredo", refere. "Vou falar com o Gabinete de Auditorias sobre isto. Já falamos com eles sobre outros contratos e eles têm acesso aos contratos e podem ver, em detalhe, o que está envolvido".



"Vão ter de ajuizar o que é possível revelar - mas na verdade, deveria ser o Governo a falar deste assunto. É ridículo. Estamos a três meses de deixar a União Europeia, na sua forma actual. Deveríamos saber o que é que o Governo está a gastar e em quê. É de lembrar que se trata de dinheiro dos contribuintes", explica Hiller.

Quem e por quanto

Um analista contactado pela Sky afirma que as divisões a nível nacional, governamental e parlamentar quanto ao Brexit afetam há vários anos a forma como a informação é distribuída no setor público, com perda de transparência e sobretudo no que diz respeito às preparações para um não-acordo de Brexit - o cenário cada vez mais provável.



A televisão tentou contactar as firmas envolvidas, mas apenas seis responderam, somente para dizer que não comentam matérias que envolvam clientes. A Sky publicou ainda uma lista das firmas e dos valores dos respetivos contratos:



The Boston Consulting Group - £10m



Bain & Company Inc. United Kingdom - £10m



McKinsey and Company, Inc. United Kingdom - £5m



Accenture (UK) Limited - £5m



Deloitte LLP - £10m



Ernst & Young LLP - £10m



Mott Macdonald Limited - £5m



PA Consulting Services Limited - £10m



Pricewaterhousecoopers LLP - £10m