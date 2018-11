Brexit. Espanha mantém ameaça de veto

RTP23 Nov, 2018, 09:49 | Mundo

Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 de novembro de 2018

"Após a minha conversa com Theresa May, as nossas posições mantêm-se afastadas. O meu Governo defenderá sempre os interesses de Espanha. Sem alterações, vetaremos o Brexit", escreveu Sánchez numa mensagem na rede social Twitter, à chegada a Cuba para uma visita oficial. Depois de ter falado ao telefone com a primeira-ministra britânica, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, voltou a afirmar que se prepara para vetar o acordo do Brexit."Após a minha conversa com Theresa May, as nossas posições mantêm-se afastadas. O meu Governo defenderá sempre os interesses de Espanha. Sem alterações, vetaremos o Brexit", escreveu Sánchez numa mensagem na rede social Twitter, à chegada a Cuba para uma visita oficial.





Fontes do Governo espanhol, citadas pelo jornal espanhol El Pais, afirmam que a posição do executivo espanhol em relação às negociações com o Reino Unido sobre Gibraltar foram muito claras. Se nada mudar, o veto ao Brexit é certo. A pequena península no sul de Espanha, território britânico desde 1713, é o maior foco de tensão nas relações entre os dois países. Espanha há muito reclama a soberania sobre o território





As mesmas fontes citadas pelo El Pais consideram "impensável" a aprovação do acordo do Brexit com o veto espanhol, isto apesar de só ser necessária uma maioria qualificada para que seja aprovado. "Se a declaração política não é unânime não há declaração", dizem.





Para o Governo espanhol nem o texto do acordo nem a declaração política são satisfatórias para o Executivo, uma vez que "o interesse nacional" não está a "ser suficientemente defendido".





Ainda esta quinta-feira, no Parlamento britânico, a primeira-ministra Theresa May afirmou que "a soberania britânica sobre Gibraltar será protegida". E acrescentou que na conversa telefónica que teve com o presidente do governo espanhol foi "absolutamente clara em relação a este ponto".





Para logo acrescentar que tem "trabalhado de forma construtiva com os Governos de Espanha e de Gibraltar nas negociações sobre o acordo de saída", mostando-se confiante que este "espírito" de colaboração se mantenha "na relação futura.

O que está em causa?





O secretário de Estado para a União Europeia, Luis Marco Aguiriano, afirmou no parlamento espanhol que o Governo apoiará o Acordo e Declaração Política sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, caso se obtenha "clareza suficiente quanto às implicações" jurídicas e políticas do artigo 184.º, segundo o qual a questão do território de Gibraltar é abordada entre o Reino Unido e a União Europeia, sem mencionar a Espanha.O artigo, "desconhecido por todos salvo por alguém ou quem o introduziu quase à traição e na calada", foi descoberto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol na noite de quarta-feira passada, assegurou Aguiriano.Para Madrid é fundamental que qualquer assunto sobre Gibraltar seja sempre negociado entre Espanha e o Reino Unido e qualquer acordo sobre esta questão deve ter o visto prévio espanhol e que esta referência deve ficar explicitada "com total clareza", sobretudo tratando-se de um acordo que irá reger no futuro as relações entre britânicos e europeus.A pequena península no sul de Espanha, território britânico desde 1713, é o maior foco de tensão nas relações entre os dois países. Espanha há muito reclama a soberania sobre o território.Gibraltar deverá abandonar a União Europeia em Março, ao lado do Reino Unido, apesar de 96 por cento da sua população ter votado no referendo de 2016 pela permanência no bloco europeu.C/ Lusa