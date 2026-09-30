Brexit fez "mais mal do que bem". Primeiro-ministro britânico admite cenário de regresso à UE



Burnham explicou que vai “analisar todas as opções” para que esta questão não seja esquecida ou deixada "em aberto".



"Há claramente opções que têm de ser consideradas. Temos de analisar o que é viável e quais seriam os prós e os contras de cada [opção]", referiu.



"Poderíamos continuar como estamos. Também é uma opção, se as pessoas acharem que este é o lugar certo para ficar", acabou por acrescentar.



Na última semana, Burnham já havia avisado sobre a possibilidade de protagonizar uma futura campanha a favor do regresso do Reino Unido à UE, nas próximas eleições gerais. Este desejo rompe totalmente com o manifesto eleitoral do Partido Trabalhista para 2024, que prometia "fazer o Brexit funcionar", e, por isso, manter o afastamento da União Europeia.







A ala mais conservadora já se fez ouvir perante estas declarações, acusando o primeiro-ministro de “tentar reabrir feridas” do passado.



O líder do Partido Liberal Democrata respondeu: “Falar é fácil. Burnham precisa de parar com os talvez e começar a negociar um acordo melhor para a Grã-Bretanha rapidamente".

O porta-voz do mesmo partido para os assuntos europeus, Al Pinkerton, também afastou a hipóteses de regresso à UE. O porta-voz do mesmo partido para os assuntos europeus, Al Pinkerton, também afastou a hipóteses de regresso à UE.





A Europa também já reagiu. Emmanuel Macron classificou a possibilidade de uma nova adesão do Reino Unido como uma “ótima notícia” e Pedro Sánchez, presidente de Espanha, afirmou estar “de braços abertos” para este regresso.

O líder do Governo britânico esteve no programa, da BBC,e revelou a vontade de recuperar a relação de longo prazo com a União Europeia, considerando que o Brexit “causou mais mal do que bem”.