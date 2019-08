Brexit. Maioria de Governo de Johnson reduzida a um voto

RTP02 Ago, 2019, 12:03 / atualizado em 02 Ago, 2019, 12:04 | Mundo

A maioria parlamentar dos Conservadores ficou reduzida a um voto e a redução não poderia ter chegado em pior altura. Com a destituição do deputado conservador Chris Davies, o primeiro-ministro britânico vai agora ter mais dificuldades em aprovar leis e vencer as votações no Parlamento.



O primeiro desaire eleitoral de Boris Johnson enquanto líder do Reino Unido ocorreu esta quinta-feira em Brecon e Radnorshire, um círculo eleitoral do País de Gales, depois da vitória de Jane Dodds sobre o Conservador Chris Davies.



De acordo com os resultados oficiais revelados na madrugada desta quinta-feira, a candidata liberal-democrata derrotou Chris Davies com uma diferença de 1425 votos.



“As pessoas de Brecon e Radnorshire mostraram que o país não precisa de se contentar com Johnson ou Corbyn”, lê-se num tweet dos Liberais Democratas.



The people of Brecon and Radnorshire have shown that the country doesn't have to settle for Johnson or Corbyn.



If you agree, then join us. #JoinJohttps://t.co/ZkcEMzxJin — Jo Swinson (@joswinson) 2 de agosto de 2019

No referendo de há três anos, 52 por cento dos eleitores de Brecon e Radnorshire votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Já no conjunto do País de Gales, a diferença foi apenas de um ponto percentual a mais.A luta entre os Liberais e os Conservadores foi renhida e saldou-se numa diferença de apenas quatro pontos percentuais.Para Dodds esta vitória representou “uma mensagem poderosa para Westminster”.", referiu Jane Dodds.“Quando chegar a Westminster vou encontrar o Sr. Boris Johnson, onde quer que ele esteja escondido, e dizer-lhe ’alto e bom som’:”, acrescentou.Depois da vitória dos Liberais Democratas, ainda decorreu uma segunda eleição para definir o futuro do deputado Chris Davies.Contudo, um novo debate está previsto para daqui a menos de três meses e a maioria que mantém Johnson no poder, na sequência de um acordo entre os Conservadores e o Partido Democrático Unionista norte-irlandês (DUP), está reduzida a um deputado.A exclusão do deputado Charlie Elphicke por alegado assédio sexual também pode vir a tornar-se num grave problema para Johnson, caso o Governo enfrente uma moção de censura, conforme ameaçou o partido Trabalhista.