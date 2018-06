Brexit. May alerta para riscos na vida dos cidadãos da UE

RTP29 Jun, 2018, 11:10 / atualizado em 29 Jun, 2018, 11:10 | Mundo

No jantar da cimeira europeia, que decorreu na quinta-feira em Bruxelas, Theresa May aproveitou para colocar o assunto do Brexit em cima da mesa.



A primeira-ministra britânica afirmou que as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia assistiram a um “progresso muito bom” até agora, mas insistiu na necessidade de ser preciso avançar mais rapidamente.



Theresa May, de acordo com o The Guardian, terá mesmo chegado a confrontar os líderes da União Europeia afirmando que a vida dos seu cidadãos estará em risco se não for for mostrada mais flexibilidade no Brexit.

Fronteira com Irlanda é a prioridade