"Brexit". MNE apela aos portugueses para se registarem

Augusto Santos Silva lembra que este é um passo fundamental para quem quer continuar no país depois do "Brexit".O MNE revela que 220 mil dos 300 mil cidadãos nacionais naquele país já solicitaram este registo.O apelo foi deixado, esta tarde, durante a apresentação do relatório da emigração, em Lisboa.





Cerca de 80 mil portugueses emigraram em 2018, menos cinco mil do que em 2017. O número de emigrantes tem vindo a descer desde 2013.