Na cimeira de sexta-feira, Londres deverá assinar novos acordos com a UE nas áreas da alimentação, energia e mobilidade dos jovens. Sendo certo que os termos destes acordos foram definidos pelo anterior primeiro-ministro Keir Starmer.





Apesar de ter afastado mudanças significativas antes da próxima eleição no país, Andy Burham espera apresentar, após a cimeira, algumas opções para a relação de longo prazo com a União Europeia. Isto porque para ele não é que o Brexit tenha sido um erro, mas sim que a forma como ocorreu foi errada.

De acordo com Andy Burnham, o Brexit "é como a história As Roupas Novas do Imperador, em que ninguém está disposto a dizer a verdade. Pois bem, eu digo as coisas como as vejo. E, para ser franco, o imperador não vestiu roupa".





Porém, repensar a relação com o bloco europeu tem que respeitar alguns critérios que o líder britânico já definiu. O acordo deve respeitar a promessa feita pelo Partido Trabalhista nas eleições de 2024: "Não haverá regresso ao mercado único, à união aduaneira ou à livre circulação de pessoas". Outro critério a cumprir é que qualquer entendimento deve proporcionar melhorias tangíveis no quotidiano das pessoas.

"Sem antagonismos. Chega de queimar pontes. Trata-se de adotar uma postura construtiva e positiva demonstrando que nos podemos unir para enfrentar desafios comuns", defende Burham.

Antes da cimeira, o Reino Unido e a União Europeia chegaram a uma minuta de acordo para eliminar os controlos que o Brexit criou nas exportações de produtos alimentares e agrícolas. Em cima da mesa estão propostas semelhantes para acordos sobre o comércio de emissões e um programa de intercâmbio para jovens (que permite viagens e trabalho).





No entanto, asfazem-se ouvir. Por exemplo, o Partido Conservador declarou que o Partido Trabalhista está a ", através de uma redefinição das relações com o bloco".