Brexit. Negociações vão ser prolongadas

As negociações entre Bruxelas e Londres vão continuar, contrariamente ao inicialmente previsto. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao final da manhã deste domingo.

"Apesar da exaustão após quase um ano de negociações, e apesar do facto de se terem falhado consecutivos prazos, ambos pensamos ser responsável neste preciso momento fazer um derradeiro esforço", comunicou a presidente do executivo comunitário.







Depois de uma conversa telefónica entre o primeiro-ministro britânico e a presidente da Comissão Europeia, as duas partes chegaram a acordo e decidiram prolongar as negociações, a menos de três semanas do final do ano e do período de transição. Boris Johnson e Von der Leyen consideram que é necessário um "último esforço" e que ainda há tempo para alcançarem um acordo de parceria económica e política, embora sem se comprometerem com novas datas.











(em atualização)

"Mandatámos os nossos negociadores para continuar as negociações e ver se um acordo pode ser alcançado, mesmo nesta fase tardia", anunciam num comunicado conjunto.