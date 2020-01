Brexit. O Reino Unido saiu da União Europeia - e agora?

As 23h00 deste dia 31 de janeiro marcam a saída oficial, mas também o início de um período de transição que durará 11 meses e durante o qual o Reino Unido permanecerá na união aduaneira europeia e no mercado único, podendo manter a circulação de bens, serviços e capitais enquanto negoceia uma nova relação com a União Europeia.



Nesta data história, os cidadãos do Reino Unido deixam de ser cidadãos da União Europeia, mas tal não trará, ainda, alterações às suas vidas a nível económico ou de movimentação. No período de transição, os portadores de um passaporte britânico podem continuar a viver, trabalhar e estudar na UE e os cidadãos de outros países europeus terão os mesmos direitos no Reino Unido.



Na prática, a principal mudança que se fará sentir durante os 11 meses de transição é o facto de o Reino Unido passar a estar fora das instituições políticas europeias, incluindo o Parlamento Europeu, deixando de ter uma palavra a dizer sobre as decisões tomadas para os 27 Estados-membros.



Vinte e sete dos 73 lugares que passarão a estar vagos no Parlamento Europeu com a saída do Reino Unido serão redistribuídos por 14 Estados-membros. Os restantes 46 lugares ficam, para já, sem ocupantes.











O início deste período de transição marca ainda a tomada de uma decisão irrevogável, uma vez que o Reino Unido não poderá anular o acordo de saída, que equivale a um tratado internacional com vínculos jurídicos e que traz consigo sanções em caso de retrocessos ou de medidas mal aplicadas. A única forma de o Reino Unido poder regressar à UE seria através de uma candidatura de reingresso.



Só após o período de transição, que termina a 31 de dezembro de 2020 mas que poderá, eventualmente, ser prolongado por mais 12 ou 24 meses, surgirão as grandes mudanças. E que mudanças são essas?

O que acontece agora?

A partir de 1 fevereiro, data de início do período de transição, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, terá 30 dias para publicar os seus objetivos de negociação com a União Europeia.



Entretanto, a 25 de fevereiro, os Estados-membros irão reunir-se em Bruxelas para aprovar o arranque das negociações, cuja liderança deverá ser entregue a Michel Barnier, até agora negociador-chefe da UE para o Brexit.



Assim sendo, é possível que as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, cujo objetivo é estabelecer a futura relação entre ambas as partes, apenas comecem no início de março.



Ainda se sabe pouco sobre aquilo que Reino Unido e UE tencionam negociar em concreto. Sabe-se, porém, que no topo da lista deverá estar a negociação de um acordo de livre comércio, fundamental para que o Reino Unido possa continuar a realizar trocas comerciais com os 27 sem que haja tarifas adicionais sobre os bens importados.



Michel Barnier já alertou que a União Europeia apenas concordará com um acordo de livre comércio caso o Reino Unido aceite manter as normais europeias para o ambiente e para os direitos dos trabalhadores. “O acesso aos nossos mercados será proporcional aos compromissos relativos às regras comuns”, frisou o negociador-chefe em outubro, em entrevista a publicações europeias.