Brexit. PM britânico pede compromissos à França e Alemanha

RTP19 Ago, 2019, 12:59 / atualizado em 19 Ago, 2019, 13:06 | Mundo

Deal or no deal? Negociações ainda em curso | Reuters

"Estaremos prontos para sair a 31 de outubro - com acordo ou sem acordo", disse Boris Johnson esta segunda-feira. "Claro, os nossos amigos e parceiros do outro lado do canal estão a revelar alguma relutância em mudar a sua posição. Tudo bem. Estou confiante que vão mudar", disse o primeiro-ministro britânico.





Questionado sobre os objetivos da sua visita a Berlim e Paris no final da semana, Johnson afirmou que espera um compromisso. "Eles viram que o parlamento britânico rejeitou por três vezes o acordo de saída. O backstop não funciona, não é democrático. Espero que vejam bem para chegarmos a um compromisso".





Johnson disse ainda que tem como objetivo chegar a um acordo. "Estamos preparados para trabalhar com os nossos amigos e parceiro para chegarmos a um acordo mas se queremos um bom acordo para o Reino Unido temos que, ao mesmo tempo, estar preparados para sair sem um acordo", disse o primeiro-ministro birtânico.



União Europeia preparada para saída sem acordo







Também hoje a porta-voz da Comissão Europeia afirmou que o bloco está preparado para um Brexit sem acordo, apesar de não ser esse o cenário preferido.





A responsável não deixou no entanto de afirmar que um saída sem acordo irá prejudicar mais o Reino Unido do que a União Europeia.