BRICS acordam expansão e formato de adesão para novos membros

"Essencialmente, concordamos na questão da expansão, temos um documento que adotámos que estabelece diretrizes e princípios, e processos para considerar os países que desejam tornar-se membros do BRICS, o anúncio mais detalhado será feito pelos líderes do BRICS antes da conclusão da cimeira", afirmou Naledi Pandor.

A ministra das Relações Internacionais e Cooperação sul-africana falava a um canal de rádio tutelada pelo seu ministério na cimeira que decorre em Joanesburgo, África do Sul.

Naledi Pandor disse também que o bloco estabeleceu uma aliança de mulheres e um fórum para a juventude dentro do BRICS (grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

"É extremamente importante, e a formação da juventude, pela primeira vez tivemos dois jovens líderes a dirigirem -se aos líderes do BRICS de uma forma muito positiva e inspiradora, estabelecendo as aspirações dos jovens dos países BRICS relativamente ao papel que esperam que os BRICS desempenhem no desenvolvimento dos jovens", salientou.