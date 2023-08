BRICS. Putin ausente de cimeira na África do Sul

Esta cimeira junta mais de 60 líderes, mas a novidade é a ausência do presidente russo, Vladimir Putin.Os analistas consideram que a China e a Rússia pretendem que o bloco se torne um rival em grande escala do G7, o grupo dos sete países mais industrializados. Contudo, a posição de Pequim e Moscovo não é partilhada por outros membros, em particular a África do Sul e a Índia. Nesse sentido, a chefe da diplomacia sul-africana, Naledi Pandor, vincou que os BRICS não são "anti-Ocidente".

O alargamento deste bloco, a guerra na Ucrânia e a rivalidade com o G7 são alguns dos principais temas do encontro.