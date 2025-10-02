Britânico de origem síria foi autor de ataque terrorista a sinagoga britânica

Segundo a Polícia da Área Metropolitana de Manchester, foram detidos esta noite, por suspeita de "cometer, preparar e incitar atos terroristas", três suspeitos - dois homens na casa dos 30 anos e uma mulher na casa dos 60.

O atacante investiu num veículo contra pessoas que se encontravam concentradas em frente à sinagoga de Heaton Park, em Manchester, preparando-se para celebrar o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, saltando depois da viatura para as esfaquear.

A polícia matou o agressor a tiro sete minutos após a primeira chamada para o número de emergência, fez mais duas detenções e classificou o incidente como um ataque terrorista.