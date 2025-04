Britânico e israelita entre os mortos no acidente de teleférico em Nápoles

Apenas duas das três vítimas estrangeiras foram identificadas desde o acidente de quinta-feira, disse o porta-voz do presidente da Câmara de Vico Equense, Marco De Rosa, citado pela agência AP.

De acordo com as informações iniciais, um cabo de tração partiu-se, provocando a paragem de um teleférico ascendente e de um descendente que atravessavam o Monte Faito, na cidade de Castellammare di Stabia, levando à morte de quatro pessoas.

A rotura do cabo deixou duas cabines bloqueadas, uma com onze ocupantes e outra com cinco.

A primeira foi imediatamente intercetada e os seus ocupantes resgatados sem ferimentos, enquanto a segunda cabine caiu e teve de ser procurada pelas equipas de emergência.

O trabalho foi prejudicado pelo nevoeiro e pelas más condições meteorológicas na área, observou o Corpo de Resgate Alpino e Espeleológico (CNSAS).

Uma quinta pessoa, que se acredita ser também um turista estrangeiro, ficou gravemente ferida e foi hospitalizada em Nápoles, segundo as autoridades.

Os procuradores italianos abriram um inquérito por homicídio múltiplo e negligência.

Não é a primeira vez que este teleférico sofre um acidente.

O acidente mais grave ocorreu em agosto de 1960, quando, devido a uma falha humana, uma cabine caiu depois de não conseguir travar, provocando quatro mortos e 31 feridos, segundo os meios de comunicação locais.