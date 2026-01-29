Foto: 1713854 Bruce Springsteen homenageia vítimas de Minneapolis - Reuters

A música é uma homenagem e uma resposta ao que o artista descreve como o terror de Estado. Na letra fala-se de "uma cidade em chamas que lutou contra o fogo e o gelo".



Bruce Springsteen, crítico de Donald Trump, lançou "Streets of Minneapolis" esta quarta-feira.



"Escrevi esta música no sábado, gravei-a ontem e estou a lançá-la hoje para vocês em resposta ao terror que se abateu sobre a cidade de Minneapolis", sublinhou o artista nas suas redes sociais.



Minneapolis tem sido o epicentro das tensões desde a morte, no sábado, de Alex Pretti, de 37 anos, morto por agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), apenas algumas semanas após a morte, na mesma cidade, de Renee Good, mãe de dois filhos da mesma idade, baleada pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).



c/ Lusa