Mundo
Bruce Springsteen homenageia vítimas de Minneapolis
O músico norte-americano lançou a música "Streets of Minneapolis". Com ela homenageia Renne Good e Alex Pretti, as últimas vítimas mortas às mãos do ICE, a polícia de imigração dos Estados Unidos.
Foto: 1713854 Bruce Springsteen homenageia vítimas de Minneapolis - Reuters
Bruce Springsteen, crítico de Donald Trump, lançou "Streets of Minneapolis" esta quarta-feira.
"Escrevi esta música no sábado, gravei-a ontem e estou a lançá-la hoje para vocês em resposta ao terror que se abateu sobre a cidade de Minneapolis", sublinhou o artista nas suas redes sociais.
Minneapolis tem sido o epicentro das tensões desde a morte, no sábado, de Alex Pretti, de 37 anos, morto por agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), apenas algumas semanas após a morte, na mesma cidade, de Renee Good, mãe de dois filhos da mesma idade, baleada pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).
c/ Lusa