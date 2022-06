Brunei nomeia pela primeira vez uma mulher para liderar ministério

Hassanal Bolkiah, que está à frente de vários ministérios, incluindo os Negócios Estrangeiros e a Defesa, afirmou numa mensagem televisiva, na terça-feira, que Hajah Romaizah vai cumprir um mandato de quatro anos como ministra da Educação.

Ex-vice-ministra desta mesma área, Romaizah torna-se assim na primeira mulher a liderar uma pasta governamental. No passado, outras mulheres, na maioria familiares do sultão, ocuparam cargos de vice-ministra ou procuradora-geral.

O sultão, que tem governado a nação islâmica conservadora desde 1967 e foi nomeado primeiro-ministro em 1984, depois da independência do Reino Unido, também anunciou mudanças noutras pastas ministeriais, como a do Interior, do Turismo e do Desenvolvimento.

"Essas nomeações carregam confiança. Uma confiança que deve ser cumprida com total lealdade e responsabilidade", frisou o dirigente, que governa de forma absolutista.

Um estudo sobre a liderança das mulheres no país, publicado em 2021 pela Universidade do Brunei, apontou que, apesar de não haver discriminação de género na educação ou no emprego, as mulheres estão sub-representadas quando se trata do acesso a posições de responsabilidade.