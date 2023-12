Bruxelas anuncia pacote de investimento adicional de 680 milhões de euros para Balcãs Ocidentais

Em comunicado divulgado após uma cimeira da União Europeia (UE) com os países dos Balcãs Ocidentais, que decorreu em Bruxelas, o executivo comunitário dá conta deste "um novo pacote de investimento de 680 milhões de euros para apoiar cinco investimentos emblemáticos nos transportes ferroviários e nas energias renováveis nos Balcãs Ocidentais".

"Este é o sexto pacote financeiro no âmbito do Plano Económico e de Investimento da UE para os Balcãs Ocidentais, que deverá mobilizar 16,6 mil milhões de euros em investimentos. Os projetos foram preparados em estreita cooperação com os parceiros dos Balcãs Ocidentais e as instituições financeiras internacionais", assinala Bruxelas.

Citada na nota informativa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vinca que esta verba permitirá "acelerar a viagem comum rumo a um futuro verde e mais bem ligado, melhorando as ligações de transportes e aproveitando as energias renováveis".

"Num mundo cada vez mais fragmentado, precisamos de uma comunidade de valores ainda mais forte e unida. O alargamento é fundamental para o conseguir, [mas] enquanto continuamos a trabalhar em conjunto na adesão, temos de tomar medidas decisivas para aproximar os Balcãs Ocidentais da nossa economia", adianta Bruxelas.

Também hoje, a UE anunciou um pacote de 1,8 milhões de euros para reforçar a ciberdefesa da Albânia, da Macedónia do Norte e do Montenegro, dadas as ameaças russas.

A UE reuniu-se hoje em Bruxelas com os Balcãs Ocidentais (com líderes dos 27 Estados-membros da União e também da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte e Sérvia), para reforçar a cooperação com estes países e continuar a preparar terreno para a adesão ao bloco comunitário, visando uma futura integração gradual.

A cimeira UE-Balcãs Ocidentais -- a quarta entre os dois blocos -- decorreu um dia antes do início de um Conselho Europeu decisivo, no qual se discutirá a eventual abertura de negociações formais com a Ucrânia relativamente a um futuro alargamento.

Quanto aos Balcãs Ocidentais, surgem de momento críticas no bloco comunitário sobre "dois pesos e duas medidas" relativamente ao processo de alargamento da UE, já que apesar de a União ter vindo a desenvolver uma política de apoio à integração progressiva, estes países encontram-se há vários anos à espera de entrar.

Em 2013, a Croácia tornou-se o primeiro dos países dos Balcãs Ocidentais a aderir à UE, enquanto a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro, a Macedónia do Norte e a Sérvia têm oficialmente o estatuto de países candidatos.

Entretanto, foram iniciadas negociações e abertos capítulos de adesão com o Montenegro e a Sérvia, além de que as negociações com a Albânia e a Macedónia do Norte foram iniciadas em julho de 2022 e o Kosovo apresentou a sua candidatura à adesão em dezembro de 2022.

Portugal esteve representado neste encontro de alto nível pelo primeiro-ministro, António Costa, que há dias esteve nos Balcãs Ocidentais para reafirmar o compromisso de Portugal sobre o alargamento da UE à região.