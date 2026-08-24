Bruxelas aprova apoio de 6,1 mil milhões de euros para defesa em Dia da Independência

"No Dia da Independência da Ucrânia, a Comissão Europeia aprovou 6,1 mil milhões de euros em novas aquisições de material de defesa para a Ucrânia. Este financiamento abrange sistemas de defesa aérea e antimíssil, mísseis, munições e radares, reafirmando o compromisso da Europa em apoiar a defesa e a resiliência da Ucrânia perante a contínua agressão russa", indica o executivo comunitário em comunicado.

Citada pela nota, a líder da instituição, Ursula von der Leyen, vinca que esta iniciativa "demonstra que o apoio [da União Europeia] é inabalável e concreto".

A presidente da Comissão Europeia sublinha ainda que, perante a intensificação dos ataques russos, a UE está a reforçar o apoio a Kiev para "ajudar a Ucrânia a proteger a sua população e a defender o seu espaço aéreo".

"A Europa está ao lado da Ucrânia e iremos fornecer-lhe o que necessita, quando necessita", garante ainda.

O financiamento hoje aprovado integra o Empréstimo de Apoio à Ucrânia, no valor de 90 mil milhões de euros, e surge numa altura em que a Rússia intensifica os ataques com mísseis balísticos e drones.

Segundo Bruxelas, só em julho foram registados 376 ataques com mísseis, o que torna "cada vez mais urgente" o reforço das capacidades de defesa ucranianas.

O novo pacote soma-se a 16 mil milhões de euros em planos de aquisição já aprovados, dos quais 8,35 mil milhões já foram desembolsados, de acordo com o executivo comunitário.

A maioria das aquisições será feita junto de empresas europeias do setor da defesa, mas Bruxelas considera necessário aumentar significativamente as entregas da UE, através da utilização das reservas existentes, da reorientação de encomendas e do reforço da capacidade de produção, tendo em conta a intensificação da utilização de mísseis balísticos e drones com motores a jato pela Rússia.

O empréstimo prevê 30 mil milhões de euros para apoio orçamental e 60 mil milhões para a defesa durante 2026 e 2027, incluindo 28,3 mil milhões de euros em 2026 destinados a reforçar a capacidade industrial de defesa da Ucrânia.

Desde 2022, a UE e os seus Estados-membros já disponibilizaram 220,2 mil milhões de euros em apoio à Ucrânia, incluindo 3,8 mil milhões provenientes dos rendimentos de ativos russos imobilizados, referem ainda os dados divulgados hoje pela Comissão Europeia.

Hoje, a Ucrânia assinala o 35.º aniversário da sua Independência, proclamada em 1991, numa data assinalada em guerra, dada a invasão russa em larga escala iniciada em fevereiro de 2022.

É também uma afirmação da soberania, liberdade e determinação do povo ucraniano.

Desde o início da invasão, a União Europeia tem mantido um forte apoio à Ucrânia, através de assistência financeira, humanitária e militar, acolhimento de milhões de ucranianos deslocados e sucessivos pacotes de sanções contra a Rússia.

A UE tem também reafirmado o seu compromisso com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e com o seu percurso de integração europeia.